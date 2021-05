Düsseldorf

Zuschauer beim Sport: Plan zeigt Öffnungsschritte

26.05.2021, 18:35 Uhr | dpa

Viele Sportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen können bald wieder mit Zuschauern stattfinden. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Kommune stabil unter 50, können bei Außenveranstaltungen bis zu 1000 Zuschauer ohne Test kommen. Geimpfte und Genesen sind von der Begrenzung nicht erfasst. Insgesamt dürfen maximal 33 Prozent der Zuschauerkapazität in die Sportstätte. Bei Innenveranstaltungen können dann bis zu 500 Zuschauer mit Test kommen. Außen und innen muss es zudem einen Sitzplan geben. Das geht aus dem Stufenplan der Landesregierung hervor, der am Freitag in Kraft tritt. Am Mittwoch kamen in NRW 22 von 53 Kreisen und Städten auf eine Inzidenz unter 50 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Sinkt die Inzidenz stabil unter 35, können dem Plan zufolge auch mehr als 1000 Menschen kommen - bis zu einem Drittel der Kapazität der Sportstätte. Innen dürfen dann bis zu 1000 Zuschauer sein, die einen negativen Test haben. Weiter ist dann innen und außen ein Sitzplan notwendig. Der neue Plan sieht für Sportzuschauer zudem vor, dass zwischen den Werten 100 und 50 bei Außenveranstaltungen Zuschauer mit Test kommen können: Entweder bis zu 100 Menschen ohne feste Plätze, aber mit Rückverfolgung oder bis zu 500 Menschen mit Sitzplan.

Auch zum Ausüben von Sport gibt es neue Regeln: Bei einer Inzidenz zwischen unter 50 und 35 ist Kontaktsport im Freien bei Rückverfolgbarkeit erlaubt. Gibt es keinen Kontakt, gibt es auch keine Personenbegrenzung mehr. Innen ist Kontaktsport mit Test und Nachverfolgbarkeit mit bis zu zwölf Menschen erlaubt - Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht. Ab einem stabilen Wert unter 35 ist dem Plan zufolge außen und innen Kontaktsport mit bis zu 100 Teilnehmern möglich, wenn sie negativ getestet, geimpft oder genesen sind. Zudem braucht es Kontaktnachverfolgung.

Zudem ist festgehalten, was zwischen 100 und 50 gilt: Kontaktfreier Sport darf mit bis zu 25 Menschen gemacht werden. Geimpfte und Genesen zählen dabei nicht. Kontaktsport ist auf Personen aus zwei Hausständen begrenzt, wenn sie über 18 Jahre alt sind. Jüngere dürfen auch mit bis zu 25 Personen Kontaktsport treiben.