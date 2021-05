Düsseldorf

Bericht: Christian Preußer soll Trainer in Düsseldorf werden

26.05.2021, 22:20 Uhr | dpa

Christian Preußer am Spielfeldrand. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat einem Medienbericht zufolge einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Uwe Rösler gefunden. Wie die "Rheinische Post" in ihrer Donnerstagausgabe berichtet, soll Christian Preußer zur neuen Saison den vakanten Posten übernehmen. Die Entscheidung sei bereits gefallen. Der 37 Jahre alte Preußer ist derzeit Trainer der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die in der Regionalliga Südwest vor dem Aufstieg in die 3. Liga steht. Zuvor war der gebürtige Berliner Cheftrainer des damaligen Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt.

Fortuna Düsseldorf hatte am Pfingstmontag bekanntgegeben, dass der am 30. Juni auslaufende Vertrag des 52-jährigen Rösler nicht verlängert wird. Damit endet die Amtszeit des Thüringers bei den Rheinländern nach knapp 16 Monaten. "Letztendlich sind wir im Rahmen der sportlichen Analyse aber zum Ergebnis gekommen, dass im Sinne aller Beteiligten ein neuer Impuls auf dieser Position für die Zukunft der Fortuna wertvoll sein kann", sagte Vorstandsmitglied Klaus Allofs.

Zuletzt war auch darüber spekuliert worden, dass Miroslav Klose neuer Trainer in Düsseldorf werden könnte. Der Weltmeister von 2014 und WM-Rekordtorschütze hat sich als Co-Trainer beim FC Bayern München verabschiedet. Klose und Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen. Der "Rheinischen Post" zufolge soll Klose jedoch mit einem Engagement als Co-Trainer des neuen Bundestrainers Hansi Flick liebäugeln.