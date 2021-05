Düsseldorf

Shoppen und Ausflüge: Sonnenhungrige genießen Freiheiten

29.05.2021, 17:15 Uhr | dpa

Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen haben viele Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen erste Lockerungen der Corona-Einschränkungen genossen. Ob am Düsseldorfer Rheinufer oder am Münsteraner Prinzipalmarkt: Die Außen-Terrassen der Restaurants, Cafés und Biergärten waren bestens besucht.

Die am Freitag in Kraft getretene aktualisierte Corona-Schutzverordnung erlaubt in den allermeisten kreisfreien Städten und Kreisen wieder, in allen Geschäften, und nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, ohne Test einzukaufen. Allerdings gibt es, je nach Höhe der Neuinfektionsrate, verschiedene Begrenzungen der zugelassenen Kundenanzahl.

Viele Sonnenhungrige nutzten die neue Freiheit zum ausgiebigen Bummel. Auch in der Düsseldorfer Altstadt herrschte dichtes Gedränge. Dort gilt allerdings am Wochenende schon ab freitags ein Alkohol- und Verweilverbot ab 20 Uhr. Die Königsallee bleibt währenddessen für den nächtlichen Autoverkehr gesperrt, um die Autoposer-Szene fern zu halten.

Für die "MS Loreley" hieß es am Samstag erstmals wieder: "Leinen los!" Das Ausflugsschiff startete am Vormittag mit rund zwanzig Besuchern zur Panoramafahrt. In Köln wollen die Ausflugsschiffe ab dem 3. Juni wieder Fahrten anbieten. Fahrgäste müssen getestet, genesen oder geimpft sein.

Im Kreis Coesfeld - Modellregion in der Corona-Krise für kontrollierte Öffnungen - erfreuten sich Jung und Alt in Lüdinghausen endlich wieder auf einem Flohmarkt mit rund 130 Ausstellern. Viele Besucher kämen von außerhalb und nutzten die Gelegenheit für einen Ausflug in die Stadt, berichtete ein Sprecher der örtlichen Marketinggesellschaft.