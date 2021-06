Düsseldorf

Mädchen bei Blitzeinschlag schwer verletzt

04.06.2021, 23:57 Uhr | dpa

Ein Blitzeinschlag löste am Freitagabend in Düsseldorf eine Kettenreaktion aus, bei der ein Kind schwer verletzt wurde. Das Mädchen war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als ein Blitz offenbar die Straße traf.

Nach einem Blitzeinschlag ist ein Kind mit seinem Fahrrad in Düsseldorf gestürzt und von einem Auto angefahren worden. Das zwölfjährige Mädchen sei lebensgefährlich verletzt worden, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagabend mitteilte. Demnach war ein Blitz am Abend nahe der Gruppe aus mehreren Radfahrern auf einer Straße im Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe eingeschlagen.

Getroffen worden sei niemand. Das Kind sei gestürzt und auf die Fahrbahn geraten, wo es von einem Auto erfasst wurde, wie auch ein Sprecher der Polizei mitteilte.



Erste Erkenntnisse ließen darauf schließen, dass das Kind vor dem Zusammenstoß Kontakt mit Strom des in der Nähe in den Boden eingeschlagenen Blitzes gehabt habe, so die Feuerwehr. Die Mutter des Kindes, die auch unter den Radfahrern war, kam wegen eines Schocks ebenfalls in Krankenhaus.