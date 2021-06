Düsseldorf

Hotel-Übernachtungen in NRW ziehen stark an

18.06.2021, 09:18 Uhr | dpa

Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Herbergen in NRW hat im April um 75,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt. Das Landesamt für Statistik zählte 1,1 Millionen Übernachtungen. Die Übernachtungszahl lag aber dennoch um 74 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2019. Die Gästezahl zog gegenüber April 2020 sogar um 173,3 Prozent auf fast 300.000 an. Der Anstieg bei den Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland lag bei 118,5 Prozent.