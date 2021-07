Düsseldorf

NRW-Industrie bekommt deutlich mehr Aufträge aus dem Ausland

05.07.2021, 08:05 Uhr | dpa

Der Aufschwung in Nordrhein-Westfalens Industrie geht weiter. Das Volumen der eingegangenen Aufträge lag im Mai 38 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Im Mai 2020 war der Auftragseingang wegen der Corona-Pandemie um 25 Prozent eingebrochen. Diese Einbußen konnten nun mehr als wettgemacht werden, wie die jüngsten Zahlen zeigen. Ausländische Auftraggeber bestellten besonders viel: Der Auftragseingang aus dem Ausland legte im Mai 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 43 Prozent zu. Das Inlandsplus lag bei 33 Prozent.