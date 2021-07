Düsseldorf

Herbert Reul: Regierung wird alle Hilfsmöglichkeiten nutzen

19.07.2021, 16:00 Uhr | dpa

In vielen nordrhein-westfälischen Hochwassersituationen ist die Lage nach Worten von Innenminister Herbert Reul (CDU) immer noch dramatisch. "Die Möglichkeiten, die die Landesregierung hat, werden wir alle nutzen - 100 Prozent versprochen", sagte Reul am Montag in Düsseldorf. Er schilderte einen Besuch im besonders stark vom Unwetter getroffenen Erftstadt und die außerordentliche Hilfsbereitschaft unzähliger Menschen. "Diese Gesellschaft ist viel besser als wir sie darstellen." Er appellierte an die Menschen, keine Risiken einzugehen, um Haustiere oder ihren Besitz zu schützen.