Düsseldorf

Gemeinsames Spendenkonto für Aktion "NRW hilft"

19.07.2021, 18:35 Uhr | dpa

Die nordrhein-westfälische Landesregierung, mehrere Hilfsorganisationen und Glaubensgemeinschaften haben sich zu einem Spendenbündnis zusammengeschlossen. Für die Aktion "NRW hilft" wurde ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet, wie die NRW-Staatskanzlei am Montag mitteilte. "Mit den eingegangenen Sachspenden konnte bereits vielerorts die aktuelle Not der Betroffenen gelindert werden. Jetzt gilt es im nächsten Schritt mit der gemeinsamen Kraft und Unterstützung der Hilfsorganisationen Geldspenden zu bündeln und zielgerichtet an die Menschen weiterzugeben", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) laut Mitteilung. Die Koordinierung der Aktion hat das Deutsche Rote Kreuz übernommen.