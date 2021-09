Düsseldorf

Start des Ausbildungsjahrs: Viele Lehrlingsstellen unbesetzt

01.09.2021, 15:27 Uhr | dpa

Zum Start des neuen Ausbildungsjahrs sind noch viele jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen auf der Suche nach einer Lehrstelle. Die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber in Nordrhein-Westfalen habe Ende August rund 19.000 betragen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Firmen wiederum meldeten 27.700 unbesetzte Ausbildungsstellen - rein rechnerisch könnte also jeder Suchende locker eine Stelle bekommen. Allerdings ist die Lage in den Wirtschaftsbereichen unterschiedlich, so ist das Interesse an technischen Berufen - etwa Verfahrensmechaniker - eher gering, obwohl es viele Stellen gibt.