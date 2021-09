Düsseldorf

Zahl der Fluggäste in NRW im Juli stark gestiegen

07.09.2021, 08:32 Uhr | dpa

Im Urlaubsmonat Juli ist die Zahl der Fluggäste in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. 1.268.834 Passagiere hoben von den sechs Hauptverkehrsflughäfen im bevölkerungsreichsten Bundesland ab, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mit. Nach vorläufigen Ergebnissen waren dies 628.234 beziehungsweise 98,1 Prozent mehr Passagiere als im Juli 2020, und etwa doppelt so viel wie im Juni 2021. Im Vergleich zum Juli 2019 (rund 2,4 Millionen Passagiere) sank die Zahl der Fluggäste jedoch um rund 1,1 Millionen; das entspricht einem Rückgang um 47,1 Prozent.

23,6 Prozent aller gewerblich beförderten Passagiere in Deutschland starteten den Angaben zufolge von einem der großen Flughäfen in NRW. 1 203 399 Menschen flogen von den NRW-Flughäfen ins Ausland. Das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag im Juli lediglich bei 65 435 Passagieren.