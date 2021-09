Düsseldorf

Lienenkämper: Rekordinvestitionen mit Landeshaushalt 2022

08.09.2021, 15:21 Uhr | dpa

NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) hat bei der Einbringung des Haushaltsentwurfes für das kommende Jahr auf Rekordinvestitionen verwiesen. Allein in 2022 seien 9,6 Milliarden Euro für Innovationen und Zukunftstechnologien, für Familien und Bildung sowie für Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen im Entwurf vorgesehen. "Niemals zuvor gab es in der Geschichte des Landes geplante Investitionsausgaben in einer solchen Höhe", betonte Lienenkämper am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Das für 2022 vorgesehne Haushaltsvolumen des Landes von 87,5 Milliarden Euro gehe nicht über das Niveau der Finanzplanung 2019 bis 2023 vor der Corona-Pandemie hinaus. Ausgenommen seien durchlaufende Posten.