Weniger Zahnarztpraxen: Dafür größer und mehr Beschäftigte

24.09.2021, 08:46 Uhr | dpa

Zahnarzt steht an einem Fenster eines Hauses, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Zahnarztpraxen in Nordrhein-Westfalen ist gesunken - die Praxen sind im Schnitt aber größer geworden und haben mehr Beschäftigte. Während es im Jahr 2009 in dem Bundesland noch 9382 Zahnarztpraxen gab, waren es zehn Jahre später nur noch 8257 und damit 12 Prozent weniger, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg in dem Zeitraum um 27 Prozent auf 56 259. Pro Praxis lag die Beschäftigtenzahl im Jahr 2019 bei durchschnittlich 6,8 und damit 2,1 höher als zehn Jahre zuvor.