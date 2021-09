Düsseldorf

Über 185.000 Auffrischungsimpfungen: Ministerbrief auf Eis

30.09.2021, 11:58 Uhr | dpa

Über 185.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Donnerstag die Zahl 185.631 für NRW aus. Das sind 14.270 Personen mehr als am Vortag.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat ein Schreiben an die über 80-Jährigen verfasst, das er aber nach seiner Ansicht noch nicht verschicken kann. Denn von der Ständigen Impfkommission (Stiko) gebe es noch keine konkrete Empfehlung zu den Auffrischungsimpfungen, sagte Laumann im Gesundheitsausschuss des Landtages am Mittwochabend.

"Der Brief ist fertig", betonte er. Die Stiko-Empfehlungen spielten eine große Rolle bei den Entscheidungen des Ministeriums, und er sei eigentlich ein Fan der Stiko. Sie habe erklärt, dass sie eine gewisse Datenbasis brauche für ihre Entscheidung. Deshalb trete man ein wenig auf der Stelle in der Frage, die für viele Menschen hochwichtig sei.

Nach Absprachen der Gesundheitsminister der Länder werde bei den Auffrischungsimpfungen in den Altenheimen nicht auf die Empfehlung der Stiko gewartet. "Und das wird in Nordrhein-Westfalen zurzeit auch relativ stark gemacht", erklärte er. Auch in Hausarztpraxen seien bereits Auffrischungsimpfungen gegen Corona festzustellen.