Düsseldorf

Zeitverwendung: Statistiker suchen 2400 Haushalte für Studie

05.10.2021, 08:19 Uhr | dpa

Das Statistische Landesamt sucht 2400 Haushalte in Nordrhein-Westfalen, die für eine Studie ihren Tagesablauf dokumentieren. Die "Zeitverwendungserhebung 2022" soll erfassen, wie sich die unterschiedlichen Aktivitäten - Haushalt, Homeoffice oder Hobby beispielsweise - auf 24 Stunden verteilten, wie das Landesamt am Dienstag in Düsseldorf erklärte. Die Statistiker verwiesen darauf, dass es für Teilnehmer zwei Belohnungen gebe: Sie verschafften sich einen "Überblick über ihren Tagesablauf", und als Prämie gebe es mindestens 35 Euro. Erstmals bei einer amtlichen Haushaltsbefragung können Teilnehmer auch per App antworten. Antworten auf klassischen Papierbögen sind aber auch möglich.