Düsseldorf

Baupreise in NRW steigen um mehr als 10 Prozent

13.10.2021, 10:35 Uhr | dpa

Bauen in Nordrhein-Westfalen wird immer teurer. Im August lagen die Preise für Bauleistungen an Wohngebäuden im bevölkerungsreichsten Bundesland 10,8 Prozent höher als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Dies sei der höchste Anstieg der Baupreise seit November 2007, betonten die Statistiker.

Ein Teil des Anstiegs ist auf die Rückkehr zum ursprünglichen Mehrwertsteuersatz im Januar 2021 zurückzuführen. Ohne diese Mehrwertsteueränderung hätte die Preissteigerung aber immer noch 8,0 Prozent betragen.

Preistreiber bei den Rohbauarbeiten waren nach Angaben der Statistiker die Betonarbeiten mit einem Plus von 16 Prozent und die die Zimmer- und Holzbauarbeiten mit einer Steigerung von mehr als 38 Prozent. Bei den Ausbauarbeiten verzeichneten die Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen (14,1 Prozent) und die Estricharbeiten (14,7 Prozent) den stärksten Anstieg.