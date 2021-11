Düsseldorf

Laumann mit Georg-Schulhoff-Preis ausgezeichnet

11.11.2021, 18:03 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den mit 10.000 Euro dotierten Georg-Schulhoff-Preis des Vereins zur Förderung der Beruflichen Bildung erhalten. Laumann setze sich seit Jahrzehnten für eine starke duale Berufsausbildung in Nordrhein-Westfalen ein, hieß es am Donnerstag bei der Preisverleihung in Düsseldorf.

"Sie haben dafür gekämpft, dass aus der Corona-Krise keine nachhaltige Ausbildungskrise wird", sagte der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, bei der Laudatio. "Wir müssen natürlich auch Nachwuchs fürs Handwerk gewinnen", sagte Laumann. Dafür müsse man junge Menschen auch für eine duale Ausbildung begeistern.

Laumann kündigte an, die 10.000 Euro Preisgeld an den Bischof Norbert Strotmann spenden zu lassen. Er engagiere sich sehr für seine Mitmenschen, sagte der Minister. "Wenn alle unsere Bischöfe wären wie er, wäre unsere Kirche auch ein bisschen besser."

Mit dem Georg-Schulhoff-Preis ehrt der Verein seit 1985 "Verdienste um die Förderung der beruflichen Bildung". Laumann ist nach Angaben der Handwerkskammer der 22. Preisträger. Auch der frühere Bundespräsident Johannes Rau und der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück sind schon mit dem Preis ausgezeichnet worden.