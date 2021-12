Düsseldorf

Passant findet Leiche auf Spielplatz am See: Kripo ermittelt

09.12.2021, 17:00 Uhr | dpa

Ein Passant hat auf einem Spielplatz am Unterbacher See in Düsseldorf die Leiche eines 72-Jährigen entdeckt. Weil unklar ist, wie der Mann ums Leben kam, leitete die Polizei ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei wurde hinzugezogen. Zudem soll die Leiche des 72-Jährigen nun obduziert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.