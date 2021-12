Düsseldorf

Freier in Falle gelockt und ausgeraubt: Ex-Paar verurteilt

09.12.2021, 18:03 Uhr | dpa

Weil es mehrere potenzielle Freier in eine Sex-Falle gelockt und ausgeraubt hat, ist ein junges Ex-Paar in Düsseldorf verurteilt worden. Einen 23-Jährigen verurteilte das Landgericht am Donnerstag wegen schweren Raubes zu vier Jahren und acht Monaten Haft. Der Staatsanwalt hatte für ihn zehn Jahre Haft gefordert.

Seine 18 Jahre alte schwangere Ex-Freundin bekam wegen Raubes ein Jahr und zehn Monate Jugendhaft auf Bewährung. Beide sind mehrfach vorbestraft gewesen. Der 23-Jährige hatte vergeblich behauptet, an zwei der drei Taten nicht beteiligt gewesen zu sein.

Er hatte nach Überzeugung des Gerichts mit seiner damaligen Freundin Sex-Annoncen in einem Online-Portal inseriert. Wenn die zahlungswilligen Freier am vereinbarten Ort erschienen, wurden sie ausgeraubt. Die 18-Jährige hatte die Taten weitgehend gestanden.