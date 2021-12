Düsseldorf

Auf die Dürre folgte die Flut: Klimawandel in NRW

14.12.2021, 11:59 Uhr | dpa

Der Klimawandel ist in Nordrhein-Westfalen inzwischen anhand von 79 Indikatoren nachweisbar. Das geht aus dem neuen Klimabericht der Landesregierung hervor, der am Dienstag von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) vorgestellt wurde.

Sie forderte die Kommunen auf, rasch Klimaanpassungskonzepte zu erarbeiten. Die Quote von etwa 15 Prozent der Kommunen und Kreise, die dies bislang getan hätten, sei "eindeutig zu wenig", sagte sie. "Klimawandel findet auch im ländlichen Raum statt."

Der inzwischen 300 Seiten starke Klimabericht wird alle fünf Jahre erstellt. Nach dem letzten Bericht seien die Jahre 2018, 2019 und 2020 sehr heiß und trocken gewesen, sagte der Präsident des Landesumweltamtes, Thomas Delschen. "Der beschleunigte Anstieg der Temperatur ist besorgniserregend." 2020 sei das bislang heißeste Jahr in NRW gewesen, gefolgt von den katastrophalen Niederschlägen im Jahr 2021.

2018 seien in Köln 37 "Tropennächte" gemessen worden, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank. Die Zahl der jährlichen Hitzetage über 30 Grad habe sich in NRW auf acht verdoppelt, wenn man die Zeiträume von 1891-1920 und die von 1991-2020 vergleicht. Die Apfelblüte beginne inzwischen 17 Tage früher als noch 1951.