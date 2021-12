Düsseldorf

Zehnjahresvergleich: 25 Prozent weniger Suizide in NRW

16.12.2021, 09:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Suizide in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen zehn Jahren um über 25 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben des statistischen Landesamtes von Donnerstag haben sich im Jahr 2020 in NRW 1356 Menschen selbst getötet. 2010 lag diese Zahl noch bei 1816. Das ist ein Rückgang von 25,3 Prozent. Beim Vergleich der Zahlen der Jahre 2019 und 2020 vermelden die Landesstatistiker allerdings eine geringe Zunahme von 1 Prozent. Im vergangenen Jahr gab es 14 mehr Suizide als 2019 (1342).