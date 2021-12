Düsseldorf

"Booster"-Impfung für Jugendliche in Impfzentren möglich

31.12.2021, 11:44 Uhr | dpa

Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren können in Nordrhein-Westfalen ihre "Booster"-Impfung gegen das Coronavirus ab sofort auch in den Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte erhalten. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mit. Man wolle mit der Ausweitung des Impfangebots mit den Auffrischungsspritzen dem Wunsch der Eltern und Jugendlichen nachkommen, hieß es. Bislang konnten Jugendliche ihre dritte Corona-Impfung nur in Arztpraxen bekommen.

"Der Bedarf nach Auffrischungsimpfungen in dieser Altersgruppe ist sehr groß", teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit. Neben den Impfzentren dürfen auch mobile Impfteams die "Booster"-Impfung durchführen. Ein ärztliches Aufklärungsgespräch mit den Jugendlichen und den Sorgeberechtigten sei weiterhin "zwingend notwendig", hieß es.