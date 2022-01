Düsseldorf

Zug fährt mit Baby ab: Vater bleibt auf Bahnsteig zurück

10.01.2022, 15:35 Uhr | dpa

Vor den Augen seines schockierten Vaters ist ein Baby in Düsseldorf alleine in einem Zug davon gefahren. Der Vater hatte das elfmonatige Kind im Kinderwagen bereits in den Zug gebracht und noch auf dem Bahnsteig auf seine Frau gewartet, als sich die Türen schlossen und der Zug in Richtung Duisburg abfuhr, wie die Bundespolizei am Montag berichtete.

Während die aufgeregten Eltern sofort in Richtung Taxistand rannten, um die Verfolgung aufzunehmen, hatten aufmerksame Reisende im Zug bereits den Zugbegleiter informiert, der wiederum den Lokführer zum Zurückfahren des Zuges zum Bahnsteig veranlasste.

Das bekamen die Eltern aber nicht mit, die ihrerseits über Notruf die Landespolizei alarmiert hatten. Diese verständigte die Bundespolizei am Hauptbahnhof, die das Baby am Bahnsteig in Obhut nahm. Nach kurzer Zeit konnten die Eltern ihr Kind auf der Wache im Hauptbahnhof wieder in die Arme schließen.