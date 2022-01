Düsseldorf

Umsatzwachstum im Handel hält mit Preissteigerung nicht mit

20.01.2022, 09:15 Uhr | dpa

Passanten gehen an einem Schuhgeschäft vorbei. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der NRW-Einzelhandel hat seine Umsätze im November 2021 im Jahresvergleich um 2,4 Prozent gesteigert, blieb damit aber hinter der Preissteigerung in dem Zeitraum zurück. Inflationsbereinigt gingen die Umsätze im November um 0,7 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Ähnlich stellt sich das Bild in der Gesamtschau für die ersten elf Monate des Jahres 2021 dar: Von Januar bis November gab es nominal ein leichtes Wachstum um 0,3 Prozent, preisbereinigt aber einen Umsatzrückgang von 1,7 Prozent.

Besonders stark wuchsen die Umsätze im November im Textil-, Bekleidungs- und Schuh-Einzelhandel (plus 21,3 Prozent) und bei den Apotheken (plus 5,6 Prozent im Jahresvergleich).