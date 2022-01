Düsseldorf

Landtagsabgeordneter Vincentz will Chef der AfD NRW werden

24.01.2022, 14:45 Uhr | dpa

Der 35 Jahre alte Landtagsabgeordnete Martin Vincentz will neuer Parteichef der nordrhein-westfälischen AfD werden. Das bestätigte Vincentz am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Zuvor hatte der amtierende Landeschef Rüdiger Lucassen in einem Schreiben an den Landesverband angekündigt, beim Parteitag am 5. und 6. Februar nicht mehr zu kandidieren.

Er habe sich mit Lucassen und anderen Parteifunktionären "Gedanken gemacht, wer das passendere Gesicht nach außen sein könne", sagte Vincentz, der stellvertretender AfD-Fraktionschef im NRW-Landtag ist. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Generationswechsel an der Stelle vielleicht notwendig wäre."

Anders als in der Vergangenheit solle es keine Kampfabstimmung in der AfD um den Führungsposten geben. Die AfD könne bei ihrer Außenwirkung "sicher noch einige Meter gutmachen", sagte Vincentz. Der aus Krefeld stammende Facharzt für Allgemeinmedizin ist auf Gesundheitsthemen spezialisiert. Vincentz sagte, auch der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi, der vor längerer Zeit ebenfalls Interesse am Landesvorsitz bekundet hatte, wolle ihn unterstützen.