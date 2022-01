Düsseldorf

Elternverband nennt Testverfahren für Schulen gescheitert

26.01.2022, 10:53 Uhr | dpa

Der Elterverband LEiS hat die Corona-Teststrategie für Schulen in Nordrhein-Westfalen als "krachend gescheitert" kritisiert. Das ausgegebene Ziel, Schule als sicheren Lernort zu erhalten, habe sich als Illusion erwiesen, selbst die Politik glaube offenbar nicht mehr daran, meinte die Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW. Der Verband reagierte auf eine Neuregelung bei den Testverfahren für Schulkinder im Primarbereich. "Wieder einmal müssen die dilettantische Planung und die fehlenden Alternativstrategien der Landesregierung durch kurzfristiges Umplanen der Eltern und aller anderen, im Alltag an Schule Beteiligten gelöst werden."

Das Schulministerium hatte am Dienstagabend Änderungen als eine "Strategie 2.0" angekündigt, die praktisch ab sofort gelten, seit Mittwoch. Dass nun in der Primarstufe PCR-Einzeltestungen zur Kontrolle positiver Pooltestungen wegfallen, sei als eine "bewusste Durchseuchung der Gesellschaft ausgehend von den Schulen" anzusehen, kritisierte der Verband. "Hier wird mit der Gesundheit unserer Kinder und der betroffenen Familien gespielt." Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) müsse für einen besseren Infektionsschutz über Distanzunterricht oder rotierende Kleingruppen sorgen.

Wegen knapper Kapazitäten und stark steigender Corona-Fallzahlen gilt in NRW neu für Grundschüler: Bei einem positivem Pool-Ergebnis einer Klasse nach einem Lolli-Test wird jetzt in einem veränderten Verfahren nachgetestet. Die bisherige rasche Überprüfung von PCR-Rückstellproben einzelner Schüler als ein zweiter Schritt in den Laboren entfällt. Laut Schulministerium wegen starker Labor-Belastung und einer von Bund und Ländern beschlossenen Priorisierung von PCR-Testungen auf bestimmte Gruppen.