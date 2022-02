Düsseldorf

35 Millionen Euro für Müllentsorgung nach Flutkatastrophe

20.02.2022, 09:39 Uhr | dpa

Gigantische Schrottberge, haufenweise Abfall: Die Flutkatastrophe hat in Nordrhein-Westfalen Unmengen von Müll verursacht. Dessen Beseitigung braucht Zeit und kostet Geld. "Derzeit befinden sich rund 35 Millionen Euro in der Auszahlung bzw. sind bereits ausgezahlt", teilte das Bauministerium in Düsseldorf auf Anfrage mit.

Bis Mitte Februar seien 45 Anträge auf Erstattung von Entsorgungskosten von Kommunen und kommunalen Zweckverbänden beim Ministerium eingegangen. 36 davon befänden sich im Bewilligungsprozess. Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Juli waren in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen ums Leben gekommen und Schäden in Milliardenhöhe entstanden.