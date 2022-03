Verdacht auf Totschlag

Mann soll 48-jährige Frau umgebracht haben – U-Haft

15.03.2022, 18:50 Uhr | dpa

In der Nähe von Düsseldorf ist eine Frau leblos aufgefunden worden. Die 48-jährige könnte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Nun hat die Polizei den ehemaligen Lebensgefährten festgenommen.

Eine 48-jährige Frau ist in einer Wohnung in Neuss umgebracht worden. Verwandte hatten sie am Sonntag leblos aufgefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Eine Ärztin stellte den Tod der Frau fest, aber auch Verletzungen, die den Verdacht eines Gewaltverbrechens nahelegten.

Eine Mordkommission nahm die Arbeit auf und fahndete bald nach dem 47-jährigen ehemaligen Lebensgefährten der Frau. Am Montag sei der Mann dann aufgespürt, festgenommen und am Dienstag einem Richter vorgeführt worden. Der habe ihn wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft geschickt.