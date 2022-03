Düsseldorf

Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Osterfeuer erlaubt

22.03.2022, 17:31 Uhr | dpa

Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen in Nordrhein-Westfalen wieder traditionelle Osterfeuer möglich sein. Das kündigte das Umweltministerium am Dienstag an. Die Brauchtumsfeuer waren 2020 und 2021 zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagt worden. Traditionelle Osterfeuer gehören für viele Menschen zum Osterfest dazu.

In einigen Regionen sind bereits Veranstaltungen geplant. Die Stadt Hagen etwa kündigte Osterfeuer für den Karsamstag (16.4.) an. Ähnliche Pläne gibt es laut Behörden in Hattingen und Münster. Nach Ministeriumsangaben gelten für Osterfeuer die jeweils aktuellen Hygienevorschriften.