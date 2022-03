Düsseldorf

Corona-Inzidenz deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt

25.03.2022, 08:09 Uhr | dpa

Im Gegensatz zur steigenden Tendenz bei der bundesweiten Corona-Neuinfektionsrate bleibt die Lage in Nordrhein-Westfalen weitgehend stabil - mit leicht positiver Tendenz. Zwar sind die Zahlen immer noch auf einem relativ hohen Niveau, im Vergleich zur bundesweiten Dynamik allerdings deutlich besser.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag gab es in NRW 1395,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Donnerstag: 1404,0). Am Freitag vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW noch bei 1600,3 gelegen. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag hingegen mit 1756,4 einen neuen Höchststand.

Den Höchstwert in NRW hatte weiterhin der Kreis Minden-Lübbecke (2620,3), gefolgt vom Kreis Coesfeld (2464,8) und Münster (2337,5). Am niedrigsten lag die Inzidenz im Kreis Mettmann - der mit einem Wert von 792,7 als einziger Ort in NRW unterhalb der 800er-Schwelle lag. Bundesweit hatte der Landkreis Nordhausen in Thüringen mit 3432,1 den Spitzenwert.

Innerhalb eines Tages kamen in NRW 50.691 neue Corona-Infektionen hinzu (Donnerstag: 55.326) und die Behörden registrierten 47 Todesfälle (Donnerstag: 78) im Zusammenhang mit Covid-19.