Düsseldorf

Letzter Schultag vor den Osterferien: Staugefahr

08.04.2022, 01:55 Uhr | dpa

Für die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ist dieser Freitag der letzte Schultag vor den Osterferien. Nach dem Unterrichtsende im Laufe des Nachmittags haben sie schulfrei bis zum 25. April. Etliche Familien werden vermutlich direkt nach Schule und Arbeit in den Urlaub starten. Weil die ersten Osterurlauber aber auf die Berufspendler treffen, dürfte es auf den Autobahnen besonders voll werden. Der ADAC sieht großes Staupotenzial für Freitag zwischen 13 und 19 Uhr sowie am Samstag und rät deshalb den Autofahrern, wenn möglich später in den Urlaub zu starten.

Der Reiseverkehr zu Ostern dürfte auf den Autobahnen stärker als in den beiden Vorjahren ausfallen, erklärte der ADAC. Erstmals seit 2019 gebe es zu Ostern keine strengen Corona-Maßnahmen, die die Mobilität der Menschen stark einschränkten. Auch die Autobahn GmbH des Bundes rechnet mit deutlich mehr Verkehr zu Ostern in NRW als in den beiden Corona-Jahren zuvor. Sie verweist darauf, dass zeitgleich auch der Urlaubsstart im benachbarten Hessen ansteht. Besonders auf der A3 von Köln in Richtung Oberhausen und auf der A1 Richtung Norddeutschland müsse am Freitag und Samstag mit viel Verkehr gerechnet werden.

Auch an den großen Flughäfen nimmt der Reiseverkehr kräftig zu. So erwartet Nordrhein-Westfalens größter Airport in Düsseldorf in den gut zweiwöchigen Osterferien ab Freitag bis zum 24. April 800 000 Fluggäste sowie 6600 Starts und Landungen. Das wären fünfmal so viele Passagiere wie Ostern vor einem Jahr, wie der Airport mitteilte.