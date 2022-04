Von Flammen eingeschlossen

Zehn Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

26.04.2022, 08:48 Uhr | dpa

In Neuss sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus zehn Menschen verletzt worden. Wegen des Rauchs war die Flucht für einige Bewohner unmöglich – die Feuerwehr eilte zur Rettung.

Bei einem Brand in der Neusser Innenstadt sind zehn Menschen verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in einem Wohnkomplex in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Mehrere Menschen standen demnach im hinteren Bereich an den Fenstern und machten auf sich aufmerksam.

Weil Rauch in das Treppenhaus gezogen war, konnten die Menschen nicht flüchten. Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben acht Personen mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss und mit Schutzhauben über das Treppenhaus. Insgesamt seien zehn Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das betroffene Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst nicht klar. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die Schadenshöhe war nach Angaben der Polizei zunächst nicht bekannt.