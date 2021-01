Duisburg

Vier Verletzte bei Hausbrand: Feuerwehr rettet Papageien

31.01.2021, 09:23 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg sind am frühen Sonntagmorgen vier Bewohner verletzt worden. Ein Mensch habe eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Paar mit Kind sei wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Feuer war aus ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses ausgebrochen. Die insgesamt sieben Bewohner konnten sich selbst retten. Die Einsatzkräfte holten zwei Papageien unverletzt aus der Brandwohnung. Das Feuer im Erdgeschoss konnte den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.