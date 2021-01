Duisburg

Nach Niederlage in Duisburg: VfB Lübeck wieder am Ende

31.01.2021, 16:25 Uhr | dpa

Nach der Niederlage im Kellerduell beim MSV Duisburg ist der VfB Lübeck wieder Tabellenletzter in der 3. Fußball-Liga. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag beim bisherigen Letzten mit 1:3 (0:2). Arne Sicker (26.), Dominik Schmidt (45.+3) und Federico Palacios (74.) brachte den ehemaligen Bundesligisten deutlich in Führung. Erst in der Schlussphase traf Osarenren Okungbowa (83.) für die Lübecker. Bei einem Spiel weniger liegen sie in der Tabelle einen Zähler hinter dem rettenden 16. Tabellenplatz.

VfB-Trainer Rolf Landerl hatte die gleiche Startelf wie beim 1:0 gegen die SpVgg Unterhaching aufgeboten. Mit viel Ruhe und Ballsicherheit kontrollierten die Lübecker Ball und Gegner. Doch wie aus dem Nichts fiel das 1:0 für die Duisburger durch Sicker, der aus dem halblinken Rückraum per Flachschuss traf. Der VfB agierte in der Folge viel zu passiv, was mit dem 2:0 durch einen Kopfball von Schmidt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bestraft wurde.

Umstellungen nach der Pause brachten zunächst den nötigen Offensivschwung, doch gute Tormöglichkeiten durch Okungbowa (56.) und Thorben Deters (66.) blieben ungenutzt. Die Duisburger zeigten sich deutlich effektiver und nutzten einen Konter zum entscheidenden 3:0 durch Palacios-Martinez. Okungbowas Anschlusstreffer kam zu spät.

Am Ende scheiterte der VfB Lübeck erneut aufgrund seiner eklatanten Abschluss-Schwäche. Zwei Tore in den vergangenen sechs Partien sind zu wenig, wenn es mit dem Klassenverbleib noch klappen soll.