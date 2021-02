Duisburg

Trickbetrüger verteilt falschen Brief vom Impfzentrum

27.02.2021, 11:45 Uhr | dpa

Mit einem falschen Brief vom Impfzentrum hat ein Trickbetrüger in Duisburg eine Seniorin beinahe um 1900 Euro gebracht. Der falsche Postbote habe der 95-Jährigen den Brief am Freitag als angebliches Einschreiben mit Nachnahmegebühr übergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Dann habe er sie aufgefordert, die Gebühr in Höhe von 1,90 Euro sofort per EC-Karte zu bezahlen. Da sich die Seniorin um ihren bereits gebuchten Impftermin sorgte, habe sie gezahlt. Hinterher sei ihr aufgefallen, dass es sich bei dem Brief gar nicht um ein persönliches Schreiben an sie handelte. Durch einen Anruf bei der Bank habe sie dann erfahren, dass statt 1,90 Euro eine Gebühr von 1900 Euro zur Abbuchung vorgemerkt war.

Impfzentren verschickten grundsätzlich keine Briefe, die mit einer Nachnahmegebühr per EC-Karte bezahlt werden müssen, teilte die Polizei weiter mit. Betroffene sollten die Annahme solcher Briefe verweigern und die Polizei informieren.