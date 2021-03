Duisburg

Flucht vor Bahnkontrolle: Junge lebensgefährlich verletzt

01.03.2021, 19:27 Uhr | dpa

Offenbar um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, ist ein 15-jähriger Junge in Duisburg am Montag aus einer Straßenbahn gesprungen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der Junge habe offensichtlich angesichts der Kontrolle von innen die hintere linke Tür geöffnet und sei aus der fahrenden Bahn herausgesprungen, teilte die Polizei mit. Beim Stürzen sei er schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber war im Einsatz, der 15-Jährige kam mit aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr.