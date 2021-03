Duisburg

Bus überrollt 69 Jahre alten Fußgänger

15.03.2021, 16:19 Uhr | dpa

Beim Abbiegen hat ein Busfahrer in Duisburg einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Das Fahrzeug habe die Beine des 69 Jahre alten Mannes überrollt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fußgänger wollte am Morgen eine Straße Überqueren, als er mit dem Fahrzeug kollidierte. Der Busfahrer hat ihn nach ersten Erkenntnissen zu spät bemerkt. Der 69-Jährige kam in ein Krankenhaus.