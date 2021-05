Duisburg

Auto kracht in Straßenbahn: Drei Menschen verletzt

27.05.2021, 06:01 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind am Mittwoch in Duisburg drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 60-jährige Autofahrerin beim Abbiegen die parallel fahrende Straßenbahn und prallte mit ihr zusammen. Die Frau sei von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Auto geborgen worden. Der 31 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn sowie eine schwangere 24-Jährige, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, seien bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt worden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.