Toter bei Wohnungsbrand in Duisburg

23.11.2021, 05:58 Uhr | dpa

Beim Feuer in einem Duisburger Mehrfamilienhaus ist in der Nacht zum Dienstag ersten Erkenntnissen zufolge ein Mensch gestorben. Einsatzkräfte fanden die tote Person in der Brandwohnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Angaben zu Alter und Geschlecht gab es zunächst nicht. Sieben Menschen, die über dem Brandherd wohnen, waren zeitweise wegen der Flammen eingeschlossen. Sie seien unverletzt gerettet worden. 60 Kräfte verschiedener Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren demnach im Einsatz.