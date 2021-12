Duisburg

Polizei erstattet nach Spielabbruch in Duisburg Anzeige

19.12.2021, 19:37 Uhr | dpa

Nach dem Abbruch des Fußball-Drittligaspiels zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück hat die Duisburger Polizei Anzeige gegen einen 55 Jahre alten Mann erstattet. Er soll als Zuschauer im Stadion den Osnabrücker VfL-Profi Aaron Opoku rassistisch beleidigt haben. Andere Fans hatten den Mann identifiziert.

Wie die Polizei am Sonntagabend weiter mitteilte, hat sie die Zeugen sowie den tatverdächtigen Mann bereits vernommen. Er sei bislang polizeilich unbekannt und durfte nach der Befragung wieder nach Hause gehen. Der Staatsschutz der Polizei Duisburg ist den Angaben zufolge informiert.

Das Spiel in Duisburg war am Sonntag wegen des Vorfalls zunächst unterbrochen und in der 33. Minute nach Beratungen aller Beteiligten beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird ebenfalls ermitteln, über die Wertung wird das DFB-Sportgericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.