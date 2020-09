Start in 13. Saison

Blindenfußball-Bundesliga feiert Auftakt in Erfurt

07.09.2020, 12:59 Uhr | sid

Auf dem Domplatz in Erfurt startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre 13. Saison. Sie ist eine europaweit einzigartige Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen.

Die Blindenfußball-Bundesliga startet am kommenden Wochenende in die neue Saison. Der Auftakt findet am 12. September auf dem Domplatz in Erfurt statt. Erstmals vertreten ist bei diesem Mal eine Mannschaft von Hertha BSC.

Bei seiner Premiere tritt der Hauptstadtklub in einer Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln an. Die Rheinländer sind bereits seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Blindenfußball-Bundesliga.

Deutscher Meister wird in Magdeburg gekürt

Insgesamt beteiligen sich sechs Teams an der bereits 13. Saison der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen. Der deutsche Meister wird am 24. Oktober in Magdeburg gekürt. Die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

Nach dem Start in Erfurt finden am 19./20. September in Dortmund und am 10./11. Oktober in Hamburg Spieltage statt. Der neue deutsche Meister wird beim Saisonfinale am 24. Oktober in Magdeburg ermittelt. Folgende Teams haben für die Blindenfußball-Bundesliga 2020 gemeldet: MTV Stuttgart, SG Hertha BSC/PSV Köln, FC St. Pauli, Schalke 04, SF Blau-Gelb Blista Marburg und Borussia Dortmund.