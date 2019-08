Erfurt

Grüne stellen Wahlkampf-Kampagne vor

26.08.2019, 01:24 Uhr | dpa

Die Themen Klimaschutz und Demokratie wollen die Thüringer Grünen in den letzten Wochen vor der Landtagswahl in den Vordergrund stellen. Details über ihre Wahlkampf-Kampagne geben die Spitzenkandidaten Anja Siegesmund und Dirk Adams heute in Erfurt bekannt. Dabei soll auch die Wahlkampfzentrale der Grünen vorgestellt werden. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen lagen die Grünen bei mehr als zehn Prozent. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2014 holte die Partei im Land 5,7 Prozent der Stimmen.