Erfurt

Thüringer Denkmalpfleger werden in Erfurt geehrt

27.08.2019, 11:46 Uhr | dpa

Sie haben Kirchen, Schlösser oder Windmühlen restauriert - und werden dafür mit dem Thüringischen Denkmalschutzpreis belohnt. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) will am Dienstag sieben Preisträgern im Erfurter Angermuseum die Auszeichnung verleihen. Zu den Preisträgern zählen nach Informationen der Staatskanzlei unter anderem die bei den Instandsetzungen von Schloss Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) und der evangelischen Kirche St. Bartholomäus Wiehe (Kyffhäuserkreis) engagierten Fördervereine.

Ebenfalls dazu gehören Privatleute, etwa Christine und Philipp Zollmann, die das im Stadtkern von Jena gelegene Normannenhaus saniert haben. Das 1897 errichtete, neoromantische Gebäude stand jahrelang leer. Martina und Johannes Fliegel bekommen die Auszeichnung dafür, eine historische Hofanlage in Backleben (Kölleda) saniert zu haben.

Daneben gehen Preise an den bei der Restaurierung der Bockwindmühle Klettbach (Weimarer Land) engagierten Verein sowie an eine in Weimar tätige ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerin. Auch ein ehrenamtlicher Denkmalpfleger aus Erfurt gehört wegen seines lebenslangen Engagements für das Erfurter Ensemble Petersberg zu den Preisträgern.

Der Denkmalpreis ist mit insgesamt 40 000 Euro dotiert. Die Gewinner teilen sich das Preisgeld.