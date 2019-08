Erfurt

Söder gegen Mietendeckel: "Dann baut kein Mensch mehr"

27.08.2019, 21:09 Uhr | dpa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt die Einführung eines Mietendeckels wie in Berlin ab. "Da halte ich nichts davon, weil das führt dann dazu, dass dann kein Mensch mehr Wohnungen baut", sagte Söder am Dienstag beim Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt. Ein "Generaldeckel" sei seiner Ansicht nach möglicherweise verfassungswidrig. "Wenn man will, dass nirgendwo mehr Wohnungen gebaut werden, dann muss man das machen", sagte der CSU-Chef. Stattdessen würde das Kapital in Deutschland in Aktien statt in Wohnungen fließen. Söder plädierte für eine wirksame Mietpreisbremse sowie schnelleres und einfacheres Bauen.