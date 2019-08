Erfurt

Bericht: Zweiter Standort für Landesfeuerwehrschule

27.08.2019, 22:32 Uhr | dpa

In der Debatte um den Ausbau der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz plant das Innenministerium eine Zwei-Standort-Lösung. Neben dem bisherigen Standort solle an einer unbekannten Stelle ein Neubau entstehen, berichtete die "Thüringische Landeszeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf ein Konzeptpapier des Ministeriums.

Innenminister Georg Maier (SPD) wolle in der neuen Legislaturperiode die Probleme der Schule angeben. Dabei möchte Maier das Projekt im Doppelhaushalt 2021/2022 unterbringen. Bauherr soll das Land Thüringen sein. Die bisherige Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz soll aus Sicht von Maier für die Spezialausbildung genutzt werden. Der Neubau soll moderne Lehrsäle, eine Übungsleitstelle, Werkstätten, Labore und eine moderne digitale Infrastruktur beinhalten. Zudem sind eine Fahrzeughalle, eine Übungshalle und Einzelzimmer für bis zu 150 Menschen geplant.

Anfang Juni hatte Maier eingeräumt, dass der Bau einer neuen Halle längst hätte laufen müssen. Allerdings habe es in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben, für die nicht die jetzige Landesregierung die Verantwortung trage. Die Einrichtung wird auch durch einen massiven Personalmangel belastet. Bei 120 Lehrgängen im Jahr könnten rund 2500 Teilnehmer angenommen werden. Bis zu 1000 Interessenten hätten in jüngster Zeit abgelehnt werden müssen. Benötigt würden deshalb sieben weitere Planstellen für Ausbilder und Lehrkräfte.