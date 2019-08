Erfurt

Fußgängerin nach Straßenbahnunfall in Erfurt in Lebensgefahr

28.08.2019, 11:31 Uhr | dpa

Eine 78-Jährige wurde in Erfurt von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau war am Mittwochmorgen gerade dabei, den Gleisübergang an einer Ampel zu überqueren, als die Straßenbahn in voller Fahrt mit ihr zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Ein Gutachter untersuchte am Mittwochvormittag vor Ort die bisher unklaren Umstände des Unfalls. Im Bereich der Magdeburger Allee kam es am Vormittag durch eine Vollsperrung zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr. Zeugen des Unfalls wurden von Rettungskräften betreut.