Erfurt

Landtag beschäftigt sich mit Wirtschaftsstandort Thüringen

13.09.2019, 01:53 Uhr | dpa

Blick in den Plenarsaal des Landtages in Erfurt. Foto: Bodo Schackow/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Landtag beschäftigt sich heute mit Thüringens wirtschaftlicher Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die oppositionelle CDU-Fraktion hat dazu eine große Anfrage an die Landesregierung gestellt. In der Antwort heißt es unter anderem, Thüringens Wirtschaft sei seit 2015 im Schnitt jährlich um 1,5 Prozent gewachsen. Fast 82 000 zumeist kleine und mittelständische Unternehmen gibt es danach im Freistaat.

Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen außerdem mehrere Gesetze, darunter die Änderung des Glücksspielgesetzes.