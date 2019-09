Erfurt

Auto rutscht Hang hinab an Eisenbahngleise

17.09.2019, 20:09 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in der Nähe von Erfurt mit seinem Wagen einen Hang hinabgerutscht und an den Gleisen liegengeblieben, wo ein Zug der Süd-Thüringen-Bahn den Wagen streifte. Verletzte habe es weder in dem Auto noch in der Regionalbahn gegeben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagabend in Erfurt mit. Die Bahn kam einige Meter nach der "leichten Berührung" zum Halten. Die Polizei prüft, ob Alkohol im Spiel war, als der Fahrer gegen 17.45 Uhr von der parallel zu den Schienen verlaufenden Kreisstraße zwischen Bischleben und Marienthal abkam.