Erfurt

Lindner läutet Landtagswahlkampf der FDP ein

19.09.2019, 01:20 Uhr | dpa

Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen eröffnet die FDP den Wahlkampf. Zum Auftakt wird heute der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner in Jena als Redner zu einer Kundgebung erwartet. Die Thüringer Liberalen kämpfen um die Rückkehr in das Landesparlament, in dem sie seit fünf Jahren nicht mehr vertreten sind. Sie waren bei den Landtagswahlen 2014 deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Zuletzt hatte sie eine Umfrage in dieser Woche bei 5 Prozent gesehen, was zum Wiedereinzug reichen würde. Bei der Europawahl im Mai waren die Liberalen thüringenweit auf einen Stimmenanteil von 4,4 Prozent gekommen. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.