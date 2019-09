Erfurt

Letzte reguläre Landtagssitzung vor der Landtagswahl

27.09.2019, 02:58 Uhr | dpa

Thüringens Landtag tritt heute zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Landtagswahl Ende Oktober zusammen. Die Abgeordneten haben noch ein volles Programm. Auf ihrer Tagesordnung stehen unter anderem eine Regierungserklärung von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) zum Klimaschutz, in der sie auch zum umstrittenen Klimapaket der Bundesregierung Stellung nehmen wird. Außerdem soll es um Pläne für die gemeinsame Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt gehen sowie um Thüringens Landwirtschaftspolitik.

Thüringens Landtag kam seit 2014 zu insgesamt fast 160 Plenarsitzungen zusammen, in denen Gesetze beschlossen und Anfragen an die Regierung gestellt wurden. Eine Reihe von Abgeordneten, die in den 1990er Jahren in das Parlament gewählt wurden, verabschieden sich nun aus der aktiven Landespolitik. Geplant ist, dass der Landtag am 1. Oktober nochmals zu einer Sondersitzung zusammenkommt, in der es unter anderem um den Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses geht.