Erfurt

Linke: Kauf von Agrarland durch Großinvestoren erschweren

27.09.2019, 07:01 Uhr | dpa

Thüringens Linke will den Verkauf von Agrarland an Großinvestoren gesetzlich eindämmen. "Wir arbeiten an einem Gesetzentwurf, der das erreichen soll", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir laufen sonst Gefahr, dass die heimischen Landwirtschaftsbetriebe verdrängt werden." Die Preise für Äcker und Wiesen würden in Thüringen, wie in anderen ostdeutschen Bundesländern auch, kontinuierlich steigen. Ihre Fraktion nutze bei ihrem Gesetzentwurf auch Erfahrungen beispielsweise aus Brandenburg und Niedersachsen.

Nach Angaben der Linken haben sich die Verkaufspreise für Agrarland in den vergangenen zehn Jahren in Thüringen etwa verdoppelt. Die Pachten bei neuen Verträgen hätten sich sogar um das Anderthalbfache erhöht. "Diese Entwicklung ist besorgniserregend." Eine Ausweitung des Landgrabbings - wie der Einstieg von landwirtschaftsfremden Investoren genannt wird - hätte fatale Folgen nicht nur für Agrarbetriebe, sondern auch für die Entwicklung des dörflichen Lebens.

Wege zur Begrenzung von Verkaufspreisen und Pachten sehe ihre Fraktion unter anderem in einer Genehmigungspflicht für den Verkauf von Anteilen an Agrarbetrieben. Bisher könnten Kapitalgesellschaften über den Kauf von Mehrheitsanteilen an Landwirtschaftsbetrieben Agrarflächen im großen Stil übernehmen.

Zudem werde über ein Vorkaufsrecht von Flächen durch die staatliche Landesgesellschaft nachgedacht, um Thüringer Landwirten den Zugang zu Flächen zu vertretbaren Preisen zu ermöglichen. Dafür sei allerdings eine Vielzahl von Regelungen nötig. Hennig-Wellsow kündigt an, dass ihre Fraktion den Gesetzentwurf nach der Landtagswahl dem neuen Parlament vorlegt.

Der Deutsche Bauernbund, der Familienbetriebe vertritt, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass große Ackerflächen in die Hand von Kapitalanlegern gerieten. Nach seinen Angaben wechselt etwa jeder fünfte Hektar durch Anteilsverkäufe von Agrargesellschaften den Besitzer.